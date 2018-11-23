"Росконтроль" проверил качество некоторых стиральных порошков и назвал самый безопасный и самый опасный из них, сообщает DEITA.RU.

Так, тест проходилипорошки для цветного белья: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.

Высший балл получил порошок Sorti. Он соответствует стандарту и показал высокую эффективность в потребительских тестах. Обладает средней моющей способностью. Однако средство оставляет ПАВы даже после третьего полоскания, поэтому специалисты рекомендуют споласкивать постиранную одежду дополнительно.

«МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» обладают моющей способностью от высокой, как у «МИФ» и Tide до ниже средней, как у «Биолан». При этом, как показали тесты, все эти средства оставляют ПАВы после полоскания.

Самым опасным признан AOS/«Я родился» — он оказался токсичным с эффективностью и моющей способностью ниже средней. Токсичными оказались все проверенные порошки. Минимальной токсичность, по данным "Росконтроля" оказался лишь Sorti.

Таисия Масина