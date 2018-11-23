Специалисты назвали одну из самых эффективных и полезных диет для женщин, сообщает DEITA.RU.

Так, ученые из Гарвардской медицинской школы и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана считают, что средиземноморская диета является одной из наиболее правильных.

Это связано с тем, что она предполагает высокое содержание растительной пищи и ограниченное количество мяса и сладкого.

Такая диета не только помогает бороться с лишним весом, но и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Для того, чтобы сделать какие-либо выводы, ученые сначала провели исследование с участием более чем 25 тысяч женщин. Они наблюдали за здоровьем участниц исследования в течение 12 лет.

Ирина Петрова