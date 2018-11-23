Директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии Памела Ратледж назвала основную опасность, которую могут таить в себе социальные сети, сообщает DEITA.RU.

Так, по мнению специалиста, она заключается не столько в появлении зависимости, сколько в дезинформации, влияющей на способность людей к критическому мышлению.

"Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо "аддиктивных" свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в сети", - уверена Ратледж.

Ирина Петрова