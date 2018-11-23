В России мужчины в основном умирают из-за болезней, связанных с системой кровообращения, сообщает DEITA.RU.

Как пишет RT, ссылаясь на данные Росстата, в 2017 году такие заболевания унесли жизни порядка 102 тысяч мужчин в возрасте 16-29 лет. Еще около 86,9 тысяч мужчин умерли из-за внешних причин: ДТП, нападения, несчастные случаи. А 42 тысячи скончались от новообразований.

Умирают мужчины от заболеваний органов пищеварения, инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней органов дыхания. В 2017 году в стране скончались 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

Напомним, в начале февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сказала, что порядка 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.

Ирина Петрова