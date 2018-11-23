Эксперт назвал причины, из-за которых могло случиться нашествие белых медведей на архипелаге Новая Земля, сообщает DEITA.RU.

Так, координатор проектов WWF по биоразнообразию Арктики Михаил Стишов прокомментировал для "РГ" данный вопрос. По его словам, медведи массово вышли к человеку из-за изменения климата.

Стишов упомянул сокращение площади льдов, а также поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора. Животные были вынуждены мигрировать.

Ирина Петрова