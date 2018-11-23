В Приморье по факту вынужденной посадки самолета Боинг 777-200 проводится процессуальная проверка, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточной СУ на транспорте СКР.

Утром в пятницу, 7 декабря, самолет, следовавший по маршруту «Хабаровск — Хайкой (КНР)», совершил вынужденную посадку во Владивостоке. На борту самолета находилось 153 пассажира, а также 9 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя.

В рамках процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1-й статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее прошла информация о том, что 21 ноября самолет, летевший из Владивостока, экстренно приземлился в Екатеринбурге. В тот день медицинская бригада баскетбольного клуба «Спартак» спасла жизнь пассажиру самолета.

Екатерина Брязгунова