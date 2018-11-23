Журнал GQ назвал имя "самого стильного" мужчины России, сообщает DEITA.RU.

И, по версии журнала, им стал музыкант, который выступает по псевдонимом Feduk. Отмечается, что рэпер, настоящее имя которого Федор Инсаров, получил приз за «безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки».

Помимо него, в российском рейтинге оказались профессиональный борец Андрей Купреев, писатель Михаил Зыгарь, предприниматель Константин Ремчуков и телеведущий Андрей Малахов.

Ирина Петрова