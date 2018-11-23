9 February 2019, 10:58
Названы основные причины для снятия госномеров с авто в 2019 году
Сотрудник ДПС может снять государственные номера с автомобиля, что равнозначно запрету на управление транспортного средства, только в том случае, если нарушение правил дорожного движения очень грубое. DEITA.RU представляет основной перечень причин, по которым автовладельцы могут остаться без номеров в 2019 году.
- За использование автомобиля, издающего сильный шум, который
не соответствует установленным нормам, сегодня можно остаться не только без
номеров, но и без автомобиля. Штраф в 500 рублей и штрафстоянка обеспечены.
- Запрещено использовать автомобиль с неисправными тормозной
или рулевой системой. Также на штрафстоянку машина поедет в случае, если
неисправно сцепное устройство.
- Тонировка не по ГОСТу запрещена и карается снятием номеров.
- Госномер расположен на части автомобиля, которая для этого
не предназначена. В этом случае можно остаться и без прав на три месяца, и без
машины.
- Использование проблесковых маячков, звукового сигнала,
рисунков на авто, которые характерны для специальных служб. Все это строжайше
запрещено — штраф до 5 тысяч рублей и изъятие всего запрещенного.
- За установку фар с небелыми стеклами и нанесение на оптику
цветной пленки предусмотрен штраф 3 тысячи рублей и лишение прав.
- Обычному смертному водителю также предстоит отказаться от аксессуаров,
характерных для такси. За это нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.
Напомним, если устранить нарушение на месте, то госномер сотрудник ДПС уже не отнимет.
Екатерина Брязгунова
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