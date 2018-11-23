Сотрудник ДПС может снять государственные номера с автомобиля, что равнозначно запрету на управление транспортного средства, только в том случае, если нарушение правил дорожного движения очень грубое. DEITA.RU представляет основной перечень причин, по которым автовладельцы могут остаться без номеров в 2019 году.

За использование автомобиля, издающего сильный шум, который не соответствует установленным нормам, сегодня можно остаться не только без номеров, но и без автомобиля. Штраф в 500 рублей и штрафстоянка обеспечены.



Запрещено использовать автомобиль с неисправными тормозной или рулевой системой. Также на штрафстоянку машина поедет в случае, если неисправно сцепное устройство.



Тонировка не по ГОСТу запрещена и карается снятием номеров.



Госномер расположен на части автомобиля, которая для этого не предназначена. В этом случае можно остаться и без прав на три месяца, и без машины.



Использование проблесковых маячков, звукового сигнала, рисунков на авто, которые характерны для специальных служб. Все это строжайше запрещено — штраф до 5 тысяч рублей и изъятие всего запрещенного.



За установку фар с небелыми стеклами и нанесение на оптику цветной пленки предусмотрен штраф 3 тысячи рублей и лишение прав.



Обычному смертному водителю также предстоит отказаться от аксессуаров, характерных для такси. За это нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.



Напомним, если устранить нарушение на месте, то госномер сотрудник ДПС уже не отнимет.

Екатерина Брязгунова