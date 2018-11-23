Специалисты озвучили основные симптомы рака у мужчин, сообщает DEITA.RU.
Так, Daily Express, ссылаясь на мнение медиков, пишет, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника.
Помимо этого, изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.
Специалисты советуют обратиться к врачу при непрекращающемся кашле.
Ирина Петрова
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