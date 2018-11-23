Специалисты озвучили основные симптомы рака у мужчин, сообщает DEITA.RU.

Так, Daily Express, ссылаясь на мнение медиков, пишет, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника.

Помимо этого, изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.

Специалисты советуют обратиться к врачу при непрекращающемся кашле.

Ирина Петрова