Автоэксперты выявили несколько привычек владельце авто, которые могут запросто погубить машину, сообщает DEITA.RU.
Например, сознательное игнорирование стука под капотом во время движения, а также нерегулярная проверка наличия жидкости в бачках может стать причиной внезапной поломки транспортного средства.
Нерегулярная замена масла может привести к перегреву, в результате которого произойдет деградация смазочного материала и ускорение окисления. Масло необходимо менять после 7 000 км пробега, пишут Известия.
Кроме того, автомобиль не рекомендуется заправлять топливом с низким октановым числом, это грозит перегревом двигателя, а также не нужно ездить на «холодном» двигателе и резко стартовать с места.
Не помешает следить и за балансом давления в шинах и не выворачивать рулевое колесо «до предела».
Таисия Масина