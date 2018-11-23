Автоэксперты выявили несколько привычек владельце авто, которые могут запросто погубить машину, сообщает DEITA.RU.

Например, сознательное игнорирование стука под капотом во время движения, а также нерегулярная проверка наличия жидкости в бачках может стать причиной внезапной поломки транспортного средства.

Нерегулярная замена масла может привести к перегреву, в результате которого произойдет деградация смазочного материала и ускорение окисления. Масло необходимо менять после 7 000 км пробега, пишут Известия.

Кроме того, автомобиль не рекомендуется заправлять топливом с низким октановым числом, это грозит перегревом двигателя, а также не нужно ездить на «холодном» двигателе и резко стартовать с места.

Не помешает следить и за балансом давления в шинах и не выворачивать рулевое колесо «до предела».

Таисия Масина