Причины любых проблем с детьми на самом деле кроются не в ребёнке, а в родителях. DEITA.RU расскажет о пяти главных ошибках, которые допускают родители при воспитании детей.



1. Делать воспитание детей главной целью своей жизни

Ставить воспитание детей на первое место в жизни чревато последствиями не только для вас, но и для ваших детей. Безусловно, воспитание детей не должно уходить на задний план. Но необходимо искать баланс между детьми, супругом, карьерой, саморазвитием и другими сторонами жизни, рекомендуют эксперты. Если вы посвящаете всю свою жизнь детям, то ожидаете, что в старости они будут помогать вам или даже уделять большую часть времени вам, а не своим личным целям и интересам. Многие дети понимают, что родители сделали для них всё, и начинают испытывать чувство вины за то, что не могут сделать тоже самое в ответ. Сейчас зачастую о единственном в семье ребенке заботится не только мама, папа, но и бабушки, и дедушки с обеих сторон. Для ребёнка психологическая травма.

2. Общение на равных или жёстко определенные роли

Здесь тоже стоит найти баланс во взаимоотношениях с ребёнком. Не стоит перегибать с ролью друга, но и строить из себя супер-строгого взрослого недосягаемого уровня тоже. Дружеские отношения в семье – залог её успеха. Однако, не нужно становиться единственным другом для ребёнка. У него должны быть друзья-сверстники.

3. Нет абсолютно правильной модели воспитания

Советы по воспитанию ребёнка или само воспитание зачастую навязывают бабушки и дедушки. При этом, не нужно вступать с ними в спор о правильном воспитании. Лучше согласиться и сказать, что они правы, но ребёнок может вести себя по их правилам только на их территории. Дети прекрасно понимают рамки дозволенного в той или иной ситуации. Необходимо просто изначально объяснить ребёнку границы поведения дома, в гостях, на улице, что разрешает делать бабушка, но что нельзя делать при папе.

4. Метод «кнута и пряника»

С помощью «кнута» можно только прекратить нежелательное поведение. Чтобы воспитать хорошие привычки, необходимо помнить о положительном подкреплении. Когда ваш ребенок совершает что-то хорошее, в особенности, если раньше в подобной ситуации он поступал наоборот, скажите ему о том, как это хорошо. Ребенок хочет быть хорошим и, подмечая моменты, отмеченные похвалой, будет пытаться повторить их.

5. Рано отпускать ребёнка в самостоятельное русло

Здесь имеется в виду то, что родители должны следить за обучением ребёнка и помогать ему, когда что-то не получается. Важно освоить базовые навыки, после чего ребёнок сможет самостоятельно контролировать этот процесс.

Юлия Моисеева