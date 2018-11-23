Крым, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ стали рекордсменами среди российских регионов по динамике ипотечного кредитования. Соответствующий вывод сделали финансовые аналитики одной из аудиторский компаний, сообщает DEITA.RU.

Стоит отметить, что спрос на кредиты и ипотеку с начала 2015 года среди населения республики Крым поднялся на 110%, за это время объем выданных кредитов увеличился больше в 2 раза и больше. В частности, ипотечный рынок Севастополя показал самую оперативную динамику - за последние 2 года количество кредитов на территории города выросло на 93%. Замкнул тройку лидеров Ямало-Ненецкий АО, где общий прирост выданных ипотечных займов составил больше 80%

Специалисты отметили, эти статистические данные показывают опережающее развитие вошедшего в состав России в 2014 году нового региона, несмотря на то, что на его территории самые высокие ставки по кредитам - около 10,4%

Одной из причин динамичного развития ипотечного рынка в трех представленных регионах - низкий базовый уровень объемов ипотечного кредитования. В прошлом году они занимали низшие строчки рейтинга по сравнению с другими регионами.

Напомним, что в 2018 году рынок ипотечных займов показал рекордный рост - практически на 35% количество выданных в 2018-м кредитов выросло по сравнению с 2017-м. При этом общий объем выданных кредитов на жилье увеличился на 50% процентов, добравшись до цифры в 3,012 триллиона рублей.





Максим Низкодубов