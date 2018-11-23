Бывший вице-мэр Екатеринбурга, а ныне - депутат городской думы от партии "Единая Россия" Михаил Матвеев предложил включить расходы на строительство школ и детсадов в стоимость квартир в новостройках, то есть фактически строить детские учреждения за счет родителей, сообщает DEITA.RU.

Он заявил, что городу необходимо до 40 миллиардов рублей в год на строительство нового жилья с социальной инфраструктурой, но таких средств в бюджете нет.

По словам Матвеева, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тысяч рублей.

Россияне оказались настолько возмущены предложением депутата, что не смогли сдержать эмоций: А сейчас их за чей счёт строят? Неужто за счёт депутатов? За деньги с налогов, акцизов, поборов, и прочей обдираловки!", "Не буду рожать! В частный сад води, лечи у платных докторов, школа платная, а потом еще долг в виде армии отдай? Об этом не может быть и речи!", "А автомобилисты пусть строят дороги сами" ,"С его кошелька то можно не одну школу построить".

Таисия Масина



