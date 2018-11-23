Виновник резонансного ДТП, которого разыскивает не только полиция, но и практически весь город, оказался завсегдатаем сайтов знакомств, сообщает DEITA.RU.

Так, в своих анкетах, помимо фото, гуляющих в соцсетях мужчина указал, что ищет милую, умную, добрую девушку 26-35 лет. В информации о себе, он отметил, что не курит и вообще не пьет, а также не имеет детей, но очень хотел бы.

Напомним, жуткое ДТП, жертвой которого оказалась целая семья - папа, мама и маленький ребенок, произошло накануне во Владивостоке по улице 40 лет ВЛКСМ.

Ничего не подозревающие горожане оставили во дворе старшую дочь и вместе с младшим сыном шли по тротуару, когда неуправляемый Вольво врезался в них на полном ходу. Мама и малыш получили тяжелые травмы и позже скончались в реанимации. Папа госпитализирован с переломами. Водитель с места происшествия сбежал.

Виновника ДТП, Тимченко Николая Александровича, 1982 года рождения, разыскивает полиция, ориентировки распространяются по соцсетям молниеносно.





Примечательно, что многие пользователи, а также свидетели происшествия, считают, что "вообще не пьющий" Николай находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также в соцсетях, в популярных пабликах, отметились девушки, с которыми Николай накануне аварии вел переписку, предлагая встретится. Однако ни одна из них на встречу с мужчиной так и не пошла.

Таисия Масина







