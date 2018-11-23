В субботу, 9 февраля, неравнодушные жители Владивостока спасли кроссовер. Еще минута-две, и на него мог перекинуться пожар, пламя которого уничтожало рядом находящуюся бытовку, сообщает DEITA.RU. Происшествие случилось возле дома № 15 по улице Гамарника.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», загорелась бытовка, во время пожара были слышны взрывы. Очевидцы своими силами спасли припаркованную Honda CR-V.





Судя по опубликованным кадрам, водитель внедорожника на свой страх и риск приблизился к кроссоверу, прицепил его на трос и, сдавая назад, отогнал автомобиль на безопасное расстояние.

История вызвала бурное обсуждение в Сети. «Господи, какие молодцы, что спасли машину. Дай бог им здоровья», «Красавчик! Молодчик, что поступил по-человечески», «Хозяин был приятно шокирован, такому подарку», «Божечки, аж мурашки побежали! Люди есть! Не всё потеряно», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова