Source ИА "Дейта.ру"
В Калуге неизвестные вынесли из банка 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает DEITA.RU.
По данным полиции, неизвестный проник в помещение финансово-кредитной организации и вынес оттуда денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей.
Кража произошла в филиале одного из крупных федеральных банков 8 февраля.Вор попал в банк, разбив окно.
Личность злоумышленника пока не установлена. Расследование продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ирина Петрова
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