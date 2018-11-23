В Калуге неизвестные вынесли из банка 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает DEITA.RU.

По данным полиции, неизвестный проник в помещение финансово-кредитной организации и вынес оттуда денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей.

Кража произошла в филиале одного из крупных федеральных банков 8 февраля.Вор попал в банк, разбив окно.

Личность злоумышленника пока не установлена. Расследование продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ирина Петрова