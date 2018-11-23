Многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей, выделят по миллиону на покупку автомобиля, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

С такой инициативой выступил губернатора Приморья Олега Кожемяко, Комитет по социальной политике Законодательного Собрания Приморья ее рассмотрел.

По данным врио вице-губернатора Ирины Медведевой, на сегодняшний день в крае проживает 221 семья, воспитывающая шесть и более детей. Воспользоваться выплатой могут семьи, воспитывающие своих детей и детей, находящихся под опекой и попечительством не менее трех лет. Данная мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года.



При этом в покупке авто могут быть использованы не только средства поддержки, но и собственные накопления семьи.



Сейчас, по данным Ирины Медведевой, выплатой готовы воспользоваться 95 семей, соответственно расходы краевого бюджета на этот год составят 95 миллионов.

Закон поддержан парламентариями в трех чтениях и в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания края.

Таисия Масина



