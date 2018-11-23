В Якутии добыли алмаз, который напоминает сердце, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в компании АЛРОСА, алмаз нашли в кимберлитовой трубке "Удачная". Его масса составляет 65,7 карат. Он обладает высокими качественными характеристиками, а его возраст насчитывает более 300 миллионов лет.

Специалисты отмечают, что в природе очень редко можно встретить алмазы, которые имеют форму каких-либо предметов или символов. В компании отметили, что "алмазное сердце" нашли в конце января - в преддверии Дня всех влюбленных, который во всем мире отмечали 14 февраля.

Ирина Петрова