Пассажир автобуса номер 9 в города Находка привлек внимание людей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы, пес забежал в салон на одной из остановок и катается практически весь день, отказываясь выходить.

Отмечается, что пес с ошейником, так что , возможно, его ищет хозяин. Кто-то предложил расклеить объявления на остановке, где он забежал в автобус.





Как рассказала одна из пассажирок: " Сегодня с ним ехала, как раз, когда он в автобус утром забежал, подбежал ко мне и к ногам прижался, видно, что домашний и ухоженный, кондуктор его на верёвку к ошейнику и к сиденью привязала,что бы не убежал в другом конце города. Я его сфотографировала и тоже пост написала, но хозяин пока не нашёлся".

Таисия Масина



