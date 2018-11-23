Сети ресторанов японской кухни пришлось извиняться из-за неоднозначной рекламы, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, компания "Тануки" разместила в соцсетях рекламу, в которой сравнила фото двух девушек с разными фигурами. Из рекламного поста следует, что девушка со "стандартными" формами посетила заведения сети, а модель плюс-сайз - пиццерию.

И многим пользователям соцсетей такая реклама не пришлась по душе. Они раскритиковали ее и даже узнали в девушке с избыточным весом модель Уитни Тор, которая набрала вес из-за заболевания.

Позже скандальный пост был удален, а вместо него появилась публикация с извинениями. «Мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас», — написали специалисты компании в Facebook.

Отметим, это уже не первый случай, когда в России компании приходится отвечать перед обществом за сомнительную рекламу своей продукции.

Ирина Петрова



