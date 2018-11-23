Во Владивостоке неравнодушные очевидцы снимают с оторвавшихся льдин не только людей, сообщает DEITA.RU.

Так, двух собак, неизвестно как оказавшихся на льду, спасли на катере местные жители. Животных покормили, напоили, отогрели, дали обсохнуть и отпустили на сушу в районе Чуркинской переправы на 46 причале.





Интернет-пользователей восхитил поступок горожан: "Какие молодцы, другие мимо проплыли бы и всё...А такие поступки сразу всё говорят о человеке,о его душе и большом сердце" ,"Браво ребята!!!!! Ваш праздник скоро. Вы настоящие защитники. Поздравляю и спасибо".

Напомним, накануне Примгидромет предупредил приморцев - в край пришло тепло, а это не только приятно, но и опасно. Речь идет о том, что процесс ледообразования приостановился и с переходом ветра происходит подвижка льда в районе трещин, которые в ночное время затягиваются тонким льдом, а днем, при плюсовых температурах, могут привести к печальным последствиям.

Таисия Масина