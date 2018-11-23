В деле скандально закрытого во Владивостоке детского сада "Эра" произошел неожиданный поворот - городские власти обозначили весьма радужные перспективы, сообщает DEITA.RU.

Напомним, детский сад завода «Эра» на улице Муравьева-Амурского, 4 закрыли в 2018 году. Поводом для этого послужил отказ управления муниципальной собственности администрации Владивостока заключать договоры тепло и электроснабжения. В результате здание рушится на глазах, а внутри замерзают люди, игрушки и цветы.





У родителей его бывших воспитанников возникли подозрения, что детский сад и землю под ним кто-то «вычищает» под свои нужды. Об этой проблеме DEITA.RU сообщило накануне. Не прошло и суток, как городские власти отреагировали и дело сдвинулось с мертвой точки. Сотрудники администрации пригласили специалистов Роспотребнадзора и Госпожнадзора, которые обследовали здание бывшего ведомственного детсада. На данный момент ведутся экспертиза и расчетно-сметные работы. После их завершения станет понятно, возможно ли здесь открытие детского учреждения. При наилучшем раскладе здесь планируется открыть детский сад на 60 мест. Это будут три ясельные группы для детей в возрасте от полутора до трех лет.

Кроме того, представители мэрии отметили, что руководство завода «Эра» не заключало с ними договор аренды, то есть фактически детсад осуществлял свою деятельность на незаконных основаниях. На предложение оформить документы надлежащим образом и сохранить детский сад руководство завода не отреагировало.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что по мнению местных жителей, муниципальные помещения в центре дальневосточной столицы после закрытия детского сада «Эра» специально приводят в негодность, чтобы пустить с молотка под коммерческие проекты.

Таисия Масина