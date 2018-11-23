В Амурской области суд оштрафовал мужчину за заведомо ложный донос, сообщает DEITA.RU.

Следствием и судом установлено, что 28-летний житель Хабаровска в апреле 2018, следуя в пассажирском поезде № 325 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с пассажирами поезда, в ходе которого был избит.



Сотрудники отдельного взвода патрульно-постового пункта Нерюнгринского линейного отдела полиции, исполняющие свои обязанности по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, прибыли в вагон для установления обстоятельств произошедшего конфликта.

В ходе разбирательства мужчина обвинил полицейских в причинении ему телесных повреждений и подал содержащее ложные сведения заявление о совершении ими тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Приговором Тындинского районного суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ирина Петрова