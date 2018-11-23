Неприятная история в поезде закончилась большим штрафом
В Амурской области суд оштрафовал мужчину за заведомо ложный донос, сообщает DEITA.RU.
Следствием
и судом установлено, что 28-летний житель Хабаровска в апреле 2018, следуя в
пассажирском поезде № 325 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с пассажирами поезда, в ходе
которого был избит.
Сотрудники отдельного взвода патрульно-постового пункта Нерюнгринского линейного отдела полиции, исполняющие свои обязанности по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, прибыли в вагон для установления обстоятельств произошедшего конфликта.
В ходе разбирательства мужчина обвинил полицейских в причинении ему телесных повреждений и подал содержащее ложные сведения заявление о совершении ими тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Приговором Тындинского районного суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Ирина Петрова