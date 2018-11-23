Во всех городах Приморье участились случаи снятия колёс с автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Утром в субботу, 8 декабря, в одном из дворов по улице Никифорова во Владивостоке подобная картина привела в ужас владельца авто. Несколько дней назад такой же случай произошел в Находке.

Сам факт того, что кому-то требуются бывшие в употреблении шины вводить некоторых граждан в недоумение. «Я думал прошли те времена, когда выходишь, а машина стоит на кирпичах», — говорит один из жителей края.





По словам экспертов, вопрос не в старых шинах, а исключительно в литье. Чем оно лучше, тем выше вероятность того, что все четыре колеса однажды ночью просто-напросто исчезнут. Ведь б/ушную резину можно максимум продать за 5–7 тысяч, а литье уйдет за 20.





В случае, если недобросовестные граждане снимают колеса с автомобиля, хозяину транспортного средства необходимо немедленно обратиться в дежурную часть с заявлением о краже.

Екатерина Брязгунова