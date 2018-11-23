Во Владивостоке школьника госпитализировали после падения с высоты, сообщает DEITA.RU.

В вечернее время в скорую помощь поступило сообщение о том, что по улице Горького в пригороде мальчик упал в овраг. По основной версии, причиной случившегося стал несчастный случай.

Выяснилось, что 10-летний пострадавший находился на улице без присмотра взрослых, а когда стемнело, то оступился и упал в глубокий овраг, который никак не огорожен. В результате случившегося врачи диагностировали у школьника рваные раны мягких тканей, множественные ушибы, а также переломы обеих кистей.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение, а в отношении родных подростка стражи порядка проводят проверку. Не исключено, что их могут привлечь к административной ответственности за халатное отношение к воспитанию ребенка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов