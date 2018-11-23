Невнимательность водителей и несоблюдение дистанции привели к дорожно-транспортному происшествию, сообщает DEITA.RU.

Авария зафиксирована в Благовещенске, на светофоре на пересечении улиц Горького и Б. Хмельницкого.

Здесь собрался самый длинный за последнее время "паравозик" из пяти авто.





На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, резонансное ДТП в духе нелепого голливудского боевика произошло в городе Партизанске в Приморском крае. Здесь в страшной "пьяной" аварии чудом выжили четверо ее участников.

Таисия Масина