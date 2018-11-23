14 February 2019, 22:18
Несоблюдение дистанции привело водителей к своеобразному рекорду
Source Администрация г. Владивостока
Невнимательность водителей и несоблюдение дистанции привели к дорожно-транспортному происшествию, сообщает DEITA.RU.
Авария зафиксирована в Благовещенске, на светофоре на пересечении улиц Горького и Б. Хмельницкого.
Здесь собрался самый длинный за последнее время "паравозик" из пяти авто.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, резонансное ДТП в духе нелепого голливудского боевика произошло в городе Партизанске в Приморском крае. Здесь в страшной "пьяной" аварии чудом выжили четверо ее участников.
Таисия Масина
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