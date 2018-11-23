Специалисты мэрии выявили факт незаконной вырубки деревьев в пригороде Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

На этот раз незаконная вырубка 23 деревьев была выявлена на улице Маковского в районе Лесного кладбища и далее вдоль автодороги Владивосток – Хабаровск.

Как уточнили специалисты, нарушения были зафиксированы на земельных участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. На момент осмотра какие-либо работы на участках не осуществлялись.

«Материалы по факту каждого нарушения направлены в правоохранительные и надзорные органы. Отметим, что охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены», – прокомментировали в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Уничтожение зеленых насаждений в пригороде Владивостока выявляли и ранее. Так, в рамках рассмотрения обращения граждан специалистами управления охраны окружающей среды и природопользования между домами № 201а и 280 на улице Маковского была зафиксирована массовая незаконная вырубка 161 дерева. Материалы по каждому факту незаконного сноса зеленых насаждений были направлены в УМВД России по городу Владивостоку для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты напоминают, что за нелегальную вырубку зеленых насаждений предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность грозит нарушителю в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная – если сумма ущерба свыше 5 тысяч рублей.

Отметим, чтобы не попасть в список «черных лесорубов», необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа (в обиходе его называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.



Ирина Петрова