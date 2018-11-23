Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с населением Анучинского района в воскресенье, 9 декабря, поручил краевому департаменту образования проработать механизм повышения заработной платы водителям школьных автобусов, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Жители района подняли вопрос нехватки водителей школьных автобусов, одной из причин назвали низкие зарплаты.

«В некоторых селах водители получают от 12 до 17 тысяч рублей. Это очень мало, профессиональные водители находят более высокие заработки. Ближайшее учебное заведение, где готовят водителей, находится в Арсеньеве, и, отучившись там, немногие возвращаются на такие заработки обратно», – озвучили проблему люди.

Олег Кожемяко согласился с тем, что размер оплаты труда водителей школьных автобусов низкий и поручил департаменту образования и науки Приморья разработать механизм повышения зарплаты для этой категории.

«Это обязательно нужно сделать. Ведь мы закупаем автобусы, а ситуация может сложиться так, что и работать на них некому будет. Тем более, речь идет о перевозках детей, там особые меры безопасности и требования к водителям должны быть повышенные», – заявил врио Губернатора.

Михаил Грач