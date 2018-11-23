Минтранс разработал нормы труда для водителей автобусов и грузовиков. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает DEITA.RU.

Авторы законопроекта считают, что длительность нахождения за рулем не должна превышать девяти часов в сутки. При этом два раза в неделю можно допускать и 10 часов. В неделю водитель должен управлять транспортным средством не более 56 часов, за две календарные недели - не более 90 часов.

Предлагается делать 45-минутный перерыв после каждых четырех с половиной часов. Отдых можно разделить на две части: первая не менее 15 минут, а вторая - не менее 30 минут.

Отдых от управления транспортным средством должен быть не менее 11 часов в день, иногда - не менее 9. Помимо этого, водитель должен иметь не менее двух еженедельных выходных не менее 45 часов.

Напомним, в конце 2018 года кабмин по итогам совещания о работе по снижению производственного травматизма поручил Минтрансу внести изменения в законодательство РФ. Новые нормы должны вступить в силу 1 ноября 2019 года.

Ирина Петрова



