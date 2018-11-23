Приобретение новой сим-карты для жительницы Владивостока обернулось головной болью, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратилась горожанка. Жанна рассказала, что в начале декабря минувшего года купила сим-карту у известного оператора, который славится возможностью выбирать новый номер хоть каждые 10 дней. Девушка долго думала над номером, но оставила выбранный оператором.

«В первый день сразу поступил звонок, но я внимания не обратила. На следующий день сняла трубку, а там какая-то женщина сразу начала возмущаться:

«Здравствуйте, почему вы молчите? С вами разговаривает такая-то фирма, отдел судебного взыскания. Вы такая-то?»

Я говорю: нет.

«Вам знаком этот человек?»

Я говорю: нет.

«А вы в Североморске проживаете?»

Я: нет.

«Этот человек дал контактным ваш телефон».

Я и говорю: «Вообще-то сим-карта была приобретена вчера. Почему вы со мной разговариваете в таком тоне?»

Она ответила очень грубо: «Все до свидания, получайте звонки дальше», —рассказала Жанна.

На этом неприятном разговоре злоключения девушки не закончились. Теперь ей поступают звонки почти ежедневно. Часть их приходится игнорировать, но все не удается, потому что регулярно звонят по работе с незнакомых номеров и приходится снимать трубку. «Сил нет, признаться честно. Голова уже болит от этих телефонных звонков. А вчера, 18 февраля, стало действительно не по себе. Сначала поступил какой-то невнятный звонок, а следом прилетела смс-ка следующего содержания: «Ваш долг продан СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД (OO3572525O876). Телефон для уточнения информации: 8800___9156 (бесплатно), ООО «РСВ», — волнуется Жанна..

Что делать в такой ситуации помогли разобраться юристы. Они уверяют, что это единичный случай. С такой проблемой сталкиваются многие абоненты, которые недавно купили новую сим-карту. «Существует закон о персональных данных, необходимо в первую очередь почитать его. Далее нужно написать заявление в кредитную организацию, чтобы исключили этот номер из персональных данных», — советует юрист.

Одним из самых действенных вариантов, если звонят точно не чужому долгу, это, конечно, написать заявление о вымогательстве в правоохранительные органы. Здесь главное узнать фамилию и имя должника, а еще лучше записать неприятный разговор на аудио, для этого существует множество приложений.

Екатерина Брязгунова