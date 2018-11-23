На карте мира изменения - Республика Македония сменила название на Республику Северная Македония, сообщает DEITA.RU.

Вступило в силу соглашение с Грецией от 17 июня 2018 года. Напомним, Греция ранее заявляла, что название Македония имеет отношение к северной греческой провинции.

Власти Македонии сняли с фасадов государственных зданий таблички с названием страны. На официальном сайте правительства тоже есть изменения. В январе 2019 года парламент Македонии одобрил внесение данных поправок в конституцию. Процесс подписания и ратификации документа сопровождался политическими скандалами и протестами, связанными с обвинениями в подкупе местных депутатов со стороны США.

Отметим, в российском МИД считают, что переименование связано с втягиванием Скопье (столица Македонии) в НАТО. Так, Лавров высказывался, что "имеет место грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии".

Ирина Петрова