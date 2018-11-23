После проверок условий содержания более сотни косаток и белух, которые находятся в настоящее время в вольере бухты Средняя в Приморье, возбуждено угловоное дело, сообщили DEITA.RU в СУ СК Хабаровского края.

Это уже второе уголовное дело, которое следственные органы возбуждают в связи с историей об отлове косаток и белух.

Установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих.

Отмечается также, что следователи готовы оперативно принять исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания.

Ранее ученый Жан-Мишель Кусто просил Владимира Путина освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.



«Китовая тюрьма» – это бывший центр адаптации морских млекопитающих «ТИНРО-Центр» в бухте Средняя Приморского края, который обнесен забором с камерами наблюдения по периметру. Там содержатся 11 косаток и 90 белух, которые были отловлены с лета по осень 2018 года несколькими частными компаниями.

Эксперы отмечают, что китовые детеныши подвергаются регулярной атаке микроорганизмами антропогенного происхождения, с которыми в естественных условиях обитания они практически не сталкиваются. При обследовании у некоторых косаток отмечали различные поражения на коже.

Ранее свою помощь предлагал ТОФ. В настоящий момент в ситуации разбирается прокуратура.

Василий Кучин