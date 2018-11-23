Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» протестировал светлое пиво популярных в России марок, сообщает DEITA.RU.

Были изучены бренды «Хамовники», «Оболонь», «Эль Мохнатый Шмель», «Жигули», «Балтика», «Сибирская корона» и Faxe Premium.



Результаты экспертизы показали, что все образцы прошли тест на безопасность, имеют удовлетворительные вкусовые качества и могут быть рекомендованы к покупке. При этом высший дегустационный балл получило пиво «Хамовники», оно же оказалось самым пенистым.



Михаил Грач