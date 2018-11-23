Сильного снегопада в Приморье не будет, сообщает DEITA.RU.

По словам пресс-секретаря «Примгидромета» Виктора Чулкова, на этой неделе ситуация с погодой складывается такая же, как на прошлой. То есть в начале недели, судя по прогнозам, ожидается снег в четверг — пятницу, однако с каждым днем надежды на осадки становится все меньше и меньше.

Что касается снега в предстоящую пятницу, 15 февраля, то он, действительно, возможен. Во Владивостоке с вероятностью 30 процентов пройдет слабый снег, на юго-востоке Приморского края снег также возможен, но немного обильнее.

«Ни о каком сильном снегопаде ни в регионе, ни в дальневосточной столице на сегодняшний день речи не идет, — подчеркнул Чулков. — Разумеется, если ситуация изменится, прогноз обновится».

Также в Примгидромете заверили, что к концу февраля ожидается потепление. Хотя прогнозы и обещают, что 24 февраля воздух во Владивостоке прогреется до плюс 7 градусов, все же это преждевременно. «Стабильный плюс будет, да. А вот от точных прогнозов, я бы пока воздержался», — сказал пресс-секретарь.

Екатерина Брязгунова