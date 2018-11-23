Новый рыбный терминал появится на территории Владивостокского морского рыбного порта, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Его построят с современной перевалочной и холодильно-складской инфраструктурой.

Согласно договору аренды, заключенному на 49 лет, арендатор обязуется ввести в эксплуатацию новый холодильный склад в течение 4 года с момента заключения договора. Это обеспечит увеличение пропускной способности порта до 500 тысяч тонн рыбопродукции ежегодно.

Также в порту появится новая площадка для перегрузки с судов, хранения и отгрузки на железнодорожный и автомобильный транспорт контейнеров. Дополнительно построят еще один контейнерный терминал.

Таисия Масина