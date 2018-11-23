На аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово после ремонта и модернизации вернулись два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, входящие в состав смешанного авиационного полка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.

Возвращаясь к месту несения службы, пара истребителей-перехватчиков совершила длительный перелет на расстояние более 7 тысяч километров.

Михаил Грач