В области продолжают развивать фермерство, сообщает DEITA.RU.

На учебных курсах, организованных Министерством сельского хозяйства области, новые знания получили еще 35 руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств. Тематика – важная и крайне необходимая для тех, кто намерен всерьез развиваться и расти: все, что необходимо знать руководителю в сфере организации и функционирования малых форм хозяйствования. Весь курс, рассчитанный на 72 часа, провели специалисты института дополнительного образования Оренбургского аграрного университета. Во время лекций слушатели получили новые знания по разным направлениям: бизнес-планирование, нормативно-правовая база, особенности сельскохозяйственного производства с учетом природно-климатических условий Сахалина. Также были рассмотрены наиболее актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения малых форм хозяйствования.

Помимо лекций, для сахалинских фермеров организовали мастер-классы, которые проводили специалисты в других областях сельского хозяйства. Опыт профессионалов и их рекомендации по снижению и устранению рисков, которые существуют в аграрном секторе, оказались востребованными и полезными.

«Сама тема кооперации приобретает сегодня особую актуальность, - рассказала организатор курсов Светлана Кан, - Мастер-класс провели представители сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сахалинский», которые поделились своим опытом создания кооператива, специализирующегося на проведении мелиоративных работ. Кроме этого, специалисты регионального министерства сельского хозяйства подробно разъяснили регламент получения субсидий и грантов. Эти практические знания, когда на примерах были указаны наиболее частые ошибки, которые встречаются при оформлении документов, помогут избежать их в будущем.

Спикеры из Сахалинского агентства по привлечению инвестиций провели подробный инструктаж по бизнес-планированию. Немаловажно, что такие тренинги проводились в формате вопрос-ответ. Каждый слушатель-фермер получил ответы на свои вопросы», – отметила собеседница.





Добавим, что по итогам курсов было проведено тестирование по технологии сельскохозяйственного производства и прошла защита бизнес-планов. Все 35 фермеров успешно прошли испытания и получили сертификаты. По словам Министра сельского хозяйства Сахалинской области Михаила Кузьменко, это хороший результат.

«Мы будем рады видеть ваши достижения в аграрном производстве на благо региона и всегда готовы разъяснить, помочь. Для нас очень важна обратная связь. Какое направление выбрать – решать вам, но это должен быть четко продуманный и просчитанный проект, подкрепленный теорией и практикой. И мы надеемся, что пройденные курсы станут серьезным подспорьем для развития вашего дела», – отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.





Слушатели – начинающие фермеры, поделились своими впечатлениями.

«Курсы вызвали большой интерес и отзывы о них - самый положительные. Каждый из нас нашел для себя все, что нужно, - рассказала слушательница Кристина Рудакова, - Хочется выразить особую благодарность организаторам за продуманную программу, где была и теория, и практика. Со своей стороны, также обещаем, что полученные знания с пользой применим и будем поставлять качественную продукцию».





Инна Эстрина