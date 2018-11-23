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В области продолжают развивать фермерство, сообщает  DEITA.RU.

На учебных курсах, организованных Министерством сельского хозяйства области, новые знания получили еще 35  руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств. Тематика – важная и крайне необходимая для тех, кто намерен всерьез развиваться и расти: все, что необходимо знать руководителю в сфере организации и функционирования малых форм хозяйствования. Весь курс, рассчитанный на 72 часа, провели специалисты института дополнительного образования Оренбургского аграрного университета.  Во время лекций слушатели получили новые знания по разным направлениям: бизнес-планирование, нормативно-правовая база, особенности сельскохозяйственного производства с учетом природно-климатических условий Сахалина. Также были рассмотрены наиболее актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения малых форм хозяйствования.

PHOTO-2018-12-08-01-24-41.jpgПомимо лекций, для сахалинских фермеров организовали  мастер-классы, которые проводили специалисты в других областях сельского хозяйства. Опыт профессионалов и их рекомендации по снижению и устранению рисков, которые существуют в аграрном секторе, оказались востребованными и полезными.

«Сама тема  кооперации приобретает сегодня особую актуальность, - рассказала организатор курсов Светлана Кан, - Мастер-класс провели представители сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сахалинский», которые поделились своим опытом создания кооператива, специализирующегося на проведении мелиоративных работ. Кроме этого, специалисты регионального  министерства сельского хозяйства подробно разъяснили регламент получения субсидий и грантов. Эти практические знания, когда на примерах были указаны наиболее частые ошибки, которые встречаются при оформлении документов, помогут избежать их в будущем.

Спикеры из Сахалинского агентства по привлечению инвестиций провели  подробный инструктаж по бизнес-планированию. Немаловажно, что такие тренинги проводились в формате вопрос-ответ. Каждый слушатель-фермер получил ответы на свои вопросы», – отметила собеседница.

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Добавим, что по итогам курсов было проведено тестирование по технологии сельскохозяйственного производства и  прошла защита бизнес-планов. Все  35 фермеров успешно прошли испытания и получили сертификаты. По словам  Министра сельского хозяйства Сахалинской области Михаила Кузьменко, это хороший результат.  

«Мы будем рады видеть ваши достижения в аграрном производстве на благо региона и всегда  готовы разъяснить, помочь. Для нас очень важна обратная связь. Какое направление выбрать – решать вам, но это должен быть четко продуманный и просчитанный проект, подкрепленный теорией и практикой. И мы надеемся, что пройденные курсы станут серьезным подспорьем для развития вашего дела», – отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.

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Слушатели – начинающие фермеры, поделились своими впечатлениями. 

«Курсы вызвали большой интерес и отзывы о них -  самый положительные. Каждый из нас нашел для себя все, что нужно, -  рассказала слушательница Кристина Рудакова, - Хочется выразить особую благодарность  организаторам за продуманную программу, где была и теория, и практика. Со своей стороны, также обещаем, что полученные знания с пользой применим  и будем поставлять качественную продукцию».

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Инна Эстрина

 

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