Новый объект культуры может появиться в приморском селе Екатериновка, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевой администрации, речь об этом зашла на совещании по вопросу социально-экономического развития Партизанского района под руководством первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербина.

На совещании обсудили план социально-экономического развития района и вопросы, возникающие по объектам инфраструктуры на территории.

Отмечается, что районе существует потребность в учреждении культуры в селе Екатериновка. Для этого в рамках национального проекта «Культура» департамент предложил направить в район передвижной объект культуры «Автоклуб». Такие машины смогут проводить культурно-массовые акции мероприятия, где нет стационарных учреждений культуры. Автоклубы оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии.

Ирина Петрова