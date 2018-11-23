Генеральным директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» назначен Аслан Канукоев, сообщили DEITA.RU в Минвостокразвития.

Ранее Аслан Канукоев занимал должность заместителя генерального директора Корпорации по финансовым вопросам, члена Правления, председателя Комитета по бюджету при Совете директоров.

Аслан Канукоев родился 22 июля 1978 года. С отличием окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит» и «Юриспруденция», а также Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». Работал заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Министерства финансов России, работал директором дирекции по управлению финансами, членом Правления АО «Курорты Северного Кавказа».



Михаил Грач