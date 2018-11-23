Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер предложил учредить в России праздник первой обрезки виноградной лозы, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 16 февраля в поселке Аграрное под Симферополем проходят народные гуляния. В их рамках состоится конкурс на лучшего обрезчика винограда, лучшее национальное блюдо, а также конкурс среди производителей авторского вина.

«Праздник первой обрезки виноградной лозы может стать хорошей туристической составляющей и одним из профессиональных праздников виноградарей и виноделов России», - сказал РИА Новости Иван Абажер.

По его мнению, днем первой обрезки виноградной лозы по традиции должно стать 14 февраля.

Накануне комитет Законодательного Собрания по региональной политике и законности поддержал законопроект, устанавливающий перечень праздничных дней и памятных дат Приморского края. В числе региональных праздников предлагается установить День герба и флага Приморского края, День Приморского края и дни городов и муниципальных районов.

Дмитрий Санников