С 1 марта вступает в силу штраф за выезд на занятый перекресток, сообщает DEITA.RU.

Штраф за остановку на «вафельной» разметке составит 1000 рублей, при этом какой сигнал светофора — красный или зеленый — абсолютно не важно.

Как отметили в Центре организации дорожного движения Москвы, остановку на «вафельной» разметке зафиксируют камеры видеонаблюдения.

Данная мера рассчитана на то, чтобы улучшить движение на особо загруженных перекрестках, а также снизить транспортные задержки в часы пик до 20 процентов.

Ранее DEITA.RU представило основной перечень причин, по которым автовладельцы могут остаться без номеров в 2019 году.

Екатерина Брязгунова