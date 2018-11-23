Новые меры поддержки семей с детьми вводятся в Хабаровском крае с 1 мая текущего года, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Фургал.

Речь идет о том, что граждане, которые стали родителями во второй раз, получат не только федеральный, но и региональный материнский капитал. Он составит 30% от федерального маткапитала, это 135 907,8 рубля. Его можно будет потратить на улучшение жилищных условий в Хабаровском крае, на образование или лечение детей, а также на собственное лечение во всех регионах России.

Напомним ранее такой вид выплат был доступен только при появлении третьего и последующих детей. Однако, есть одно условие - на момент рождения ребенка семья должна проживать в Хабаровском крае не менее года.

Таисия Масина