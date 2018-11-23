В Госдумуобщем внесен законопроект, который предлагает расширение возможностей туризма на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

Инициатива предполагает совершенствование государственной политики в сфере туризма, в том числе круизного судоходства на Дальнем Востоке.

Ее внесла в Государственную Думу заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

Так, например, туристам, которые которые приезжают на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, хотят разрешить посещать все дальневосточные регионы, а не только тот, куда они прибыли.

Как уточнила Яровая, развитие туризма серьезно повлияет на качество жизни дальневосточников.

Ирина Петрова