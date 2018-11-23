Введен новый запрет для военных, соответствующий закон приняла Госдума, сообщает DEITA.RU.

Так, военнослужащим теперь запрещено размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, в том числе фото, видео и данные геолокации о себе и других военных, которая позволит раскрыть их ведомственную принадлежность, детали службы и место дислокации. Кроме того, военным запретили иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации, пишет РИА Новости.

Эти меры, по словам авторов инициативы, призваны обеспечить не только личную безопасность военнослужащих, но и безопасность армии в целом, так как эти данные представляют особый интерес для спецслужб других стран.

Напомним, ранее стало известно, что пользоваться гаджетами планируют запретить водителям, находящимся за рулем, и не только пользоваться, а даже держать их в руках.

Таисия Масина