Создатели сериала "Полицейский с рублевки" анонсировали новый проект, сообщает DEITA.RU.

Сатирический телесериал о закулисных историях шоу-бизнеса вот вот выйдет на экраны. По сюжету, чтобы обрушить акции телеканала, а затем скупить их по смешной цене, совет директоров-аферистов сажает в кресло гендиректора канала совершеннейшего недотепу.

Команду подбирают под стать: сплошные лузеры и неумехи. Команда запускает новый сериал, который по всем признакам должен стать грандиозным провалом, но на выходе теленовелла становится культовой и обретает грандиозный успех.

Новый проект на телеканале пятница презентовал актер Сергей Бурунов: "Это сериал от создателей "Полицейского с Рублевки", режиссера и сценариста Ильи Куликова об обычном человеке, которого назначили гендиректором канала, и он высмеивает все закулисные истории шоу-бизнеса и прочего".

Трейлер уже доступен к просмотру.

Сергей Бурунов известен участием в российском телевизионном шоу «Большая разница» на «Первом канале». В рамках программы спародировал наибольшее количество персон и имеет наивысший зрительский рейтинг и интерес (количество проголосовавших и просмотревших его профиль) согласно данным сайта программы «Большая разница». В 2018 году Бурунов исполнил роль полковника Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки".

Василий Кучин