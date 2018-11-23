День 9.

Ехали в Донгхой, а вышли в Фонгня. Корреспондент DEITA.RU продолжает своё путешествие по Азии. На очереди – центральный Вьетнам.

5:30 утра. Наш ночной автобус останавливается в городе Фонгня, мы смотрим на оффлайн карту, на ней отмечены пещеры, в которые нам нужно попасть. Очевидно, что из этого города расстояние до них ближе, решили выскочить с другими европейцами. Забрали рюкзаки в багажном отделении и сообщили водителю, что до Донгхоя не поедем.





Назвать место, в которое нас привезли, остановкой - сложно. Это крыльцо хостела, на котором ни души - все спят. Рядом стоят два стола для постояльцев, мы занимаем места у розеток и ждём, когда город оживёт. На столе стоит ёмкость с жидкостью коричневого цвета и лежат кокосовые чипсы с муравьями, мы пробуем, оказывается, что это традиционный вьетнамский самогон, необычно и…крепко.





У нас есть немного времени, чтобы построить маршрут, сложить вещи поудобнее и позавтракать. Чуть дальше по улице разместились несколько уличных кафе, выбираем наугад и заказываем три блюда на двоих.





Вьетнамская кухня проста и понятна европейскому желудку, там не часто встречаются специи, от которых чувствуешь себя огнедышащим драконом. Меня очень радует, что на столах всегда стоят вкуснейшие соусы, которые можно добавлять к основным блюдам. А также есть холодный чай, чаще всего имбирный, который подают бесплатно. Главное блюдо – суп Фо, который появляется на завтрак в каждой лавчонке. Говорят, что в зависимости от региона он отличается. Сегодня помимо лапши заказываем Нем. Это ролл или фаршированный блинчик цилиндрической формы. Является одним из основных традиционных блюд Вьетнама, на тарелке всегда подаётся несколько таких роллов.

Отметить в кухне Вьетнама что-то уникальное сложно, сказывается влияние Китая на протяжении многих веков, Франции – на рубеже XIX-XX веков. Страна многое позаимствовала у соседей и колонизаторов, из Китая пришла лапша и любовь к пассерованным овощам, из Франции – багеты и круассаны, но главное – кофе. Перед поездкой нам советовали попробовать вареные утиные зародыши, пока не решились, ну или случая не представилось.





После завтрака мы продолжаем свою прогулку по городу, вышли к реке, которая делит город на две части. По ней сплавляются туристы к пещерам Национального парка Фонгня, так как подход к некоторым их них возможен только по воде. На улице ещё прохладно, время 8:10, мы умываемся в реке и идём дальше. В церкви как раз началась служба, слышны распевные мотивы. Было забавно наблюдать, как люди разъезжаются в разные стороны на мопедах с пластиковыми стульями в руках, на всех места в святыне не хватает. Видно, что город живет туризмом, здесь очень много хостелов, ресторанов и прокатов.





В последние годы Национальный парк Фонгня (Phong Nha) включают все чаще и чаще в маршруты путешествий по Вьетнаму. Парк в 2003 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это, безусловно, одно их самых красивых мест не только Вьетнама, но и мира. Любителям активного отдыха и природы открывается масса возможностей — исследование пещер, трекинги, велотуры, мотобайк-райды, речные прогулки. Но все это стоит кучу денег. Мы понадеялись на свои физические возможности и решили, что сможем самостоятельно добраться до самой огромной пещеры в мире.

Пещера Шондонг или Сондонг сформировалась от 2 до 5 миллионов лет назад, когда река, путь которой пролегал по пласту, ушла под землю и потекла вдоль разлома породы, создавая гигантский тоннель под горами. Для спелеологов, открывших такую огромную пещеру, это все равно что найти гору Эверест под землёй. Говорят, что эти пещеры остаются практически незаметны, пока не окажешься прямо перед входом подземного гиганта. Судя по карте, идти 35 километров для нас – не проблема, в городе мы шагаем по 20. Приключение начинается.





Вьетнам - исключительно богатая страна с точки зрения видового разнообразия растений и животных. В парке на многих деревьях разместились «капельницы». Видно, что в этих заповедных территории люди заботятся о поддержании природного богатства, которое имеют. Дороги здесь чистые. В некоторых местах по пути следования часто встречаются религиозные алтари, уставленные подношениями. В отличие от западной культуры, которая высоко оценит даты рождения, восточная культура сосредоточена на дате смерти. Позже мы узнали, что во Вьетнаме более 90 процентов населения чтят память предков, считая это нравственным и религиозным долгом. Культ предков появился задолго до появления во Вьетнаме религий − Конфуцианства и Буддизма. Часть людей считают её религией в самом себе. Душа без потомков обречена на вечное странствие и она никогда не найдёт пристанища. Вьетнамцы говорят: «Пьешь воду, помни об источнике». Согласно пониманию вьетнамцев, живые и мертвые обитают в одном и том же мире, но пребывают в разных формах. Душа предка (Хон) может вернуться домой, чтобы навестить, благословить свою семью и предупредить о грозящей опасности. В связи с тем, что душам предков отводится весьма важная роль в жизни последующих поколений, вьетнамцы тщательно исполняют свои сыновние и дочерние обязанности после смерти родителей.





Особенности вьетнамских верований, как и гастрономические предпочтения, разнятся в зависимости от региона. Поэтому путешествие по этой стране представляет особый интерес для туриста. Рассуждая про Вьетнам, мы медленно, но верно идём к цели. Солнце начинает припекать, пытаемся защитить кожу кремами, но, как оказалось потом, тщетно. За плечами по 7 кг вещей и по полтора литра воды дополнительно, дорога петляет серпантином между красивых и непривычных для глаз русских людей пейзажей. По дороге мы сворачиваем к роднику, набираем воду и бросаем туда обеззараживающие таблетки, которые везём из России.



Спустя примерно 20 километров дошли до крупного перекрёстка, если идти направо – можно увидеть пещеру Paradise Cave, название которой говорит само за себя. «Величественная, воздушная, светлая, красиво подсвеченная — эта пещера считается одной из самых красивых в мире», - так о ней отзываются туристы. Однако мы решили свернуть с проторённой дороги и ушли по автомагистрали налево. К слову, по пути мы встречали много туристов и местных на байках и мотоциклах, которые показывали нам большие пальцы и удивлялись, что кто-то решил проделать весь этот путь пешком.





Среди листвы мы разглядели дорожку, которая уходит вправо, по карте она вела на смотровую площадку, которая называлась Cave Elephant, нас это заинтриговало. Мы оставили рюкзаки в листве и ушли вглубь джунглей. Спустя 10 минут взору открылась крупная сквозная пещера. А опыт в спелеологии у нас имеется, особенно у Вани. Обошли несколько крупных залов и попробовали представить, насколько огромная пещера Шондонг, если эта по сравнению с ней просто «смотровая площадка».

Вокруг вьетнамских пещер всегда ходили легенды, Хо Ши Мин, скрывшийся в пещере Пакбо к северу от Ханоя, планировал революцию против японских и французских властей. Во время вьетнамской войны пещеры были спасением для многих жителей Вьетнама, люди жили в них по несколько лет, часто не имея возможности выбраться наружу.





Продолжаем путь под палящим солнцем, вода расходуется быстро, боимся, что больше родники нам не встретятся, никаких транспортных средств не едет навстречу в течение нескольких часов. День близится к завершению, мы видим «дорогу» в джунглях, уходящую вниз по склону, справа от дороги. Перед спуском стоит информационное табло, на котором написано, что нельзя делать в лесной местности. Начинаем спуск в течение 20 минут в сторону кемпинга, который обозначен на карте.

Сквозь листву действительно виднеется лагерь с палатками, спальными мешками и «кухней», к нам выходят двое подвыпивших вьетнамцев. «No, no», - кричат они. Я приветливо улыбаюсь и объясняю, что нам надо дальше. В ответ - «No, no». Я вначале прошу объяснений, потом уже требую. Мужчины абсолютно не знают английский, я говорю, что устала и намерена здесь немного отдохнуть. Мои вещи начинают проверять, я прошу не трогать меня руками и начинаю сердиться.





Мужчины наотрез отказываются нас пускать и начинают подниматься за нами наверх, чтобы видеть, что мы точно вышли к дороге. Полчаса они шли за нами по лесу, подсвечивая своими налобными фонариками. Никакие «женские» ухищрения не помогли, игра в уставшую только усугубила положение, и они решили отвести нас в каменный дом, который мы видели по пути слева от дороги. Меня распирало от несправедливости. Почему эти люди не пустили нас и не дали никакого объяснения? Нам было неясно, спелеологи это, коммерческие гиды или представители местной власти. Для меня это просто двое выпивших мужчин, которые некорректно себя вели и проявляли неуважение к девушке, эти люди не показали никаких документов.

Мы подошли к дому, когда уже стемнело, начали лаять собаки, к нам вышел «главный», он тоже ничего не понимал по-английски. Однако нас спас случай: перед домом стояли три палатки, из одной вышла женщина. Оказалось, что велосипедисты из Польши тоже попросили здесь пристанища, только у них есть с собой палатки. Двое мужчин и дама отлично понимают и могут говорить по-русски. Мы поболтали, выяснилось, что человек, который нас приютил, представитель охраны окружающей среды, что-то типа местного лесника. Мужчина показал, где находится душ, где можно постирать вещи, и даже предложил напитки. За сегодняшний день все изрядно устали, велосипедисты тоже осилили порядка 30 километров на своих двухколёсных друзьях, поэтому все быстро разошлись по палаткам и «отключились».

А в следующем материале вы узнаете, удалось ли нам получить доступ к самой крупной пещере в мире – Шондонг.

Траты на сегодня: 170.000 – завтрак на двоих из трёх блюд, 80.000 – перекус из крекеров, воздушной кукурузы и литр воды (каждое наименование по 20.000).

Александра Чистик