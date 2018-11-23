Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Российском инвестиционном форуме в Сочи предупредил, что в будущем россияне столкнутся с новым видом банковского мошенничества, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал РИА Новости Кузнецов, уже в ближайшие шесть месяцев потенциальным жертвам могут начать звонить роботы, способные подделать любой голос.

«Мы построили модель угрозы, которая, по нашему мнению, могла бы мошенниками использоваться через несколько месяцев, к примеру, через полгода, когда человек уже не будет участвовать в этой ситуации, а будет использоваться машина», - заявил Кузнецов.

Топ-менеджер Сбербанка продемонстрировал аудитории запись диалога, в котором условный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского попросил у собеседника 5 миллиардов рублей на строительство моста. При этом зампред правления банка обратил внимание, что «голос узнаваемый, и телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции».

По его словам, Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям, но необходимо, чтобы подобная система была у всех банков.

Накануне эксперты рассказали, что нaстоящая техническая поддержка никогда не станет первой требовать от вас каких-либо действий: отправлять смс или ждать ответного звонка. Онa может лишь сообщить о неисправности, технических работах, изменении тарифа, поздравить с днем рождения или 8 Марта.

Дмитрий Санников