О погоде в Приморье и во Владивостоке на ближайшее время рассказали синоптики, сообщает DEITA.RU.

По данным Примгидромета, предстоящей ночью температура воздуха в крае опустится до -11...-16°С, в горных районах местами до -22°C, на побережье -4...-9°C. Завтра днем потеплеет - плюс 3...8°С, на севере до -3°C. Ветер 6-11 м/с. Вероятность осадков ночью 20%, днем - 0%.

Во Владивостоке этой ночью минус 4-6 градусов, завтра днем - плюс 2-4. Скорость ветра 6-11 м/с, на осадков не ожидается.

Ирина Петрова



