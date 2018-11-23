Предстоящие праздники дадут россиянам возможность отдохнуть, сообщает DEITA.RU.

В Роструде напоминают, что День защитника Отечества ( 23 февраля ) выпадает на субботу. Поэтому пятница - сокращенный рабочий день. Люди, которые работают пять дней в неделю по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше.

Отмечается, что в нынешнем году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. В связи с этим в честь Дня победы россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 по 12 мая. В марте три дня - с 8 по 10 марта. А на Первомай - пять дней - с 1 по 5 мая.



Ирина Петрова