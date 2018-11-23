Известный российский автопортал опубликовал исследование, в ходе которого выяснил, что опытные водители минимум 3 раза в неделю нарушают ПДД, даже не замечая этого. Эксперты привели самые распространенные варианты правонарушений, среди которых превышение скорости, пересечение «двойной сплошной» и проезд на красный сигнал светофора сообщает DEITA.RU.

Самым частым нарушением у автолюбителей, по словам специалистов, на протяжении долгого времени остается неформальное превышение скорости в «слепой» зоне на 19 километров в час. Напомним, что сегодня по российскому законодательству на участке дороги, где разрешается двигаться не более 60 км/ч, водители фактически едут 78-79 км/ч, при этом штрафами такое превышение не облагается. Однако формально такие действия считаются нарушением и могут сыграть важную роль во время разбора обстоятельств ДТП.

Еще одним «незаметным» нарушением специалисты отметили пересечение «двойной сплошной» хотя бы одним колесом. «Если водитель, двигаясь по левому ряду дороги, случайно переехал обе линии, например, входя в поворот, то это действие может стать поводом для привлечения нарушителя к ответственности, которая к слову, предполагает лишения прав на срок до 6 месяцев или штраф в 5 тысяч рублей. Окончательный вердикт в этом вопросе выносит судья», - рассказал приморский юрист Сергей Витолян.

Кроме этого, популярным нарушением среди автомобилистов продолжает оставаться проезд на желтый сигнал светофора. По словам экспертов, принимая решение о том, чтобы проскочить на мигающий цвет, водитель рискует пролететь перекресток уже под красным сигналом, а это уже штраф или дорожно-транспортное происшествие, в котором виновником станет торопливый автомобилист.

Максим Низкодубов